Deutsche Welle Musikfilm ausgezeichnet

Beim französischen Festival International de Programm Audiovisuels ( FIPA ) in Biaritz ist der Musikfilm " Currrentzies -der Klassenrebell " mit dem " Fipa d`or " ausgezeichnet worden.Der Film über über den grichischen Dirigenten Theodor Currrentzis war im Herbst von der DW ausgestrahlt worden . Es liefen elf europäische Filme in der Kategorie " Musique et Spectacle" . Die Entscheidung für den Film von Regisseur Christian Berger ist einstimmig gefallen. . Der grich.Dirigent Teodor Currentzis misch die Musikwelt auf -verschiebt die Grenzen zwischen den Genres und inszeniert sich als Popstar der Klassik. 130 Produktionen aus der ganzen Welt hatten sich in zehn Kategorien vorgestellt.