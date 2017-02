Carsten Mohren - Keyboarder-gestorben

Der Sänger-Komponist u. Keyboarder der Gruppe www.rockhaus.net ist in Berlin am 31.1. 2017 verstorben . Geboren wurde er 1962 . Noch vor kurzem stand er auf der Bühne. siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Mohren . Genannt wurde er auch Beethoven . Er wurde 54 Jahre alt und hatte den Kampf gegen den Krebs verloren. Rockhaus zählte zu jüngeren Bands der DDR , die Rock -Pop -New Waves spielten. Viele Freunde nahmen vor der Klinik abschied.