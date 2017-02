Barbara Dennerlein mit News

Ihre DVD " My Moments " wurde bei den 30.Annual Jazz Station Awards als " The Best Jazz 2016 " ausgezeichnet und so reiht sich zu den Jazzgrößen wie u. a. www.roncarter.net - dem Drummer www.drstevegadd.com u. www.randyBrecker.com oder www.patmetheney.com ein. Alle Infos zur DVD auf ihrer Webseite. In der www.philharmonie-essen.de war ein ausverkauftes Konzert mit einem jubelndem Publikum . Tour-Daten u. News unter www.barbaradennerlein.com