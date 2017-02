Bassist / Sänger John Wetton verstorben

Der britische Bassist / Sänger und Frontmann der Gruppe " Asia " - geb. 12.Juni 1949 ist am 31.01.2017 verstorben . Hits wie " Heath of the Moment " mit Asia u. a. machten ihn zu einem bekannten Musiker https://de.wikipedia.org/wiki/John_Wetton mit allen Details . Er starb an Darmkrebs und hinterläßt eine Familie und in der Musik eine Lücke. Er hatte mit King Crimson - Uriah Heep -Roxy Music zusammengespielt . Seine Webseite www.johnwetton.com Er wurde 67 Jahre alt .