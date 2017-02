Inselorchester erhält Kleinkunstpreis

Den Schwerter Kleinkunstpreis- den das Publikum wählte- ging an das " Inselorchester " . Das Inselorchester ist die Band von Axel Prahl , der als TV -Kommissar Thiel , bekannt ist . Eigentlich wollte er Musiklehrer werden , studierte dann aber Schauspiel in Kiel (1982-1985). Dazu folgende Anekdote : " In den 80 Jahren ging er nach einer Wette , in Kiel , in einem Nachthemd zur Brötchentheke am Marktplatz , um Brötchen zu holen ( so gegenüber hr2 ) u. gewann die Wette." Viele Kieler kennen seine Band von der www.kieler-woche.de , mit der er im Sommer wieder auf Tour ist . Seine erste CD veröffentlichte er 2012 ( Insel Sylt u. andere Orte ) www.axelprahl.de