Eurovision - erste Ausscheidung

Am 9.2. geht es für den Vorentscheid zum ESC . Der www.ndr.de hat eine Jury zusammengestellt und eine Live-Band ( Leitung Wolfgang Dahlheimer -" Studio Band v. TV total ) sorgt für den musikalischen Rahmen . Die Kandidaten sind Axel Maximilian Feige- Felicia Lu Kürbiß - Helene Nissen - Isabella " Levina " Lueen u. Yosefin Bouhler , die um den Platz in Kiew kämpfen. Übertragung am 9.2. ab 20.15 www.daserste.de Infos www.eurovision.de