Jazzmusiker Svend Asmussen (100 ) gestorben

Der am 28.02.1916 geborene dänische Musiker ( Violine -Vibraphon -Gesang ) ist im Alter von 100 Jahren am 07.02.2017 verstorben. Er spielte Mit Django Reinhardt - Benny Goodman- Duke Ellington oder Palle Mikkelborg u. viele Jazzgrößen zusammen. 1961 war er in der Gruppe Swe - Damen und u.a. mit Alice Babs auf Tournee . Schallplatten mit Toots Thielemanns -Stephane Grappelli - oder Jean-Luc Ponty u. a. nahm er auf. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Svend_Asmussen. Er war auch als Schauspieler tätig und im hohen Alter auf Festivals in Kopenhagen oder im Tivoli ( www.tivoli.dk ) anzutreffen.