Förderung inklusiver Kulturprojekte 2017

Die Kulturbehörde Hamburg fördert 13 neue Projekte aus inklusiver Kunstszene mit 101.000 € Kultursenator Dr. Carsten Brosda : Inklusion steht für die Kulturbehörde nicht erst seit der Ratifizierung von der UN-Behindertenrechtskonvention vor acht Jahren im Fokus . . Die Förderung kontinuierlicher Kulturprojekte seit 25 Jahren hat sich eine starke lebendige Kulturszene entwickelt. Aus 18 Anträgen wurden 13 Projekte im Bereich Musik-Theater-Tanz u. Festivals ausgewählt. " Tanzprojekt in Kooperation mit Kampnagen (It`s & VS ) 11.000- € www.kampnagel.de / Förderverein Theaterwerkstatt Klabauter e.V. ( Samuel Becket Endspiel ) 3.000- € / Mehr als Zuviel e.V. 5.000-€ / EURECA Verband Kunst u. Inklusion ( Geschäftsstelle ) 20.000 - € u. " ARTplus-Kunst u. Inklusion " 3.000- € / Fokus ! Tanzperformance e.V 2.500-€ / Elbe Werkstätten ( Qualifizierung für Schauspieler m. Behinderung) 3.800- € / Leben mit Behinderung e.V. ( Wut ) 3.000- € / Leben mit Behinderung in Kooperation mit " Theater 36 " im Goldbekhaus 6.000- € u. Die Herbstzeitlosen 5.000- € / Hamburger Kunsthalle 3.000-€ / Verein " Grenzen sind relativ e.V 10.000- € ( Festival " Grenzen sind relativ" ) / Strukturbildende Maßnahmen 8.000-€ ( Audiodeskription an Theatern HH u. Gebärdensprachendolmetschern an Theatern 1.600- / Anschaffung von Streaming-Anlagen für Kultureinrichtungen für Blinde u. zur Hörverstärkung 90.000- € Infos unter www.hamburg.de/kulturbehoerde