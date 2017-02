ECHO JAZZ 2017 Die Nominierten

Der Echo Jazz findet am 1.Juni auf dem Werftgelände von Blohm u. Voss in Hamburg statt , wo auch ab 2.Juni das Elbjazz-Festival stattfindet . Die Auswahl zeigt den Jazz in allen Farben . Neben bereits gefeierten Newcomern wie Anna -Lena Schnabel -Clara Haberkamp Trio - Max Mutzke gehören auch zahlreiche Jazz-Größen wie Joo Kraus -das Pablo Held Trio - Nils Petter Molvaer - Norah Jones u. Bred Mehldau zu den diesjährigen Nominierten. Medienpartner sind der www.ndr.de - die Kulturbehörde der Stadt Hamburg www.hamburg.de / www.hamburg.de/kulturbehoerde u. Skoda - " Der ECHO Jazz macht Hamburg auch überregional zur Kulturstadt " so Kultursenator Dr. Carsten Brosda " Weitere Infos unter zur Verleihung u. Fotos der 57 Nominierten in 19 Kategorien unter www.echojazz.de so die www.musikindustrie.de