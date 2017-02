Eurovision - Entscheidung

In einer großen Gala in Köln stellten sich Josefin Bouhler - Felicia Lu Kürbiß - Helene Fischer - Axel Maximilian Feige u. Isabella " Levina " Lueen zur Wahl . Als Sieger ging die aus Bonn stammende u. in London studierende ( Gesang u. Komposition ) Sängerin Isabella " Levina " Lueen durch ein Publikums Voting hervor , die unter dem Motto " Celebrate Diversity " ( Vielfalt feiern ) Deutschland am 13. Mai in Kiew vertritt . www.eurovision.de