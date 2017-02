3,1 Mill. Menschen musizieren

3,1 Mill. Menschen musizieren in Deutschland in einem Chor - einer Instrumentalgruppe oder Orchester. Danach machen 38 von 1000 Einwohner entweder als Berufsmusiker oder organisiert als Laien Musik. So eine Statistik ,die das Statistische Bundesamt veröffentlichte. Die Daten stammen aus Musikverbänden 2015 und sollen in Zukunft auch auf andere Kultursparten ausgeweitet werden www.destatis.de