" The Al Jarreau Show " (1976 ) beim NDR

Der NDR strahlt eine Show von Al Jarreau ( heute 17 /18.02 ) aus , um 01.00 . Al Jarreau war am 12.02 im Alter von 76 Jahren verstorben. www.aljarreau.com Der damalige Jazzredakteur Michael Naura ( der am 13.02. im Alter von 82 verstarb ) hat das Konzert im damaligen Hamburger Musikclub " ONKEL PÖ " am 12.März 1976 aufgezeichnet. U. a. singt Al Jarreau das Stück " Take Five " , welches ihn international berühmt machte . www.ndr.de