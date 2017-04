Trauer um Bruce Langhorne ( Gitarrist )

Der am 18.Mai 1936 geborene Musiker , begann mit 12 Jahren mit dem Piano und wechselte zur Gitarre. Er zählte un den 50 / 60Jahren zu der Folk -Rockszene um Joan Baez ( geb. 9.4.1941 www.joanbaez.com ) Inspirierte mit seiner Musik u.a. Bob Dylan . Er starb im Alter von 78 Jahren in Kalifornien am 14.04. Informationen unter http://brucelanghorne.com