Sänger Cuba Gooding ist tot (72 )

Der ehemalige Frontsänger , der R & B Gruppe " Main Ingreddient " Cuba Gooding ist im Alter von 72 Jahren in Los Angeles verstorben. Er wurde in seinem Auto neben Drogenutensilien aufgefunden und gibt der Polizei Rätsel auf. Er veröffentlichte 15 Alben , mit Hits wie " Everbody Plays the Fool " oder " Just Don`t Want to be Lonely. Er ist der Vater des Oscar- Preisträgers Cuba Gooding jr.