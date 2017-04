TV Tipp " AMIGA -Sound der DDR " MDR 1.5.

Amiga wurde am 18.03.1947 von dem Sänger Ernst Busch ( 1900-1980 ) als " Lied der Zeit GmbH " gegründet . Mit der Zusammenlegung der Firma Tempo entstand das Label " Amiga " u. " Externa " die dann in der Westzone als " Regina-Label " erschien .1953 wurde sie verstaatlicht als VEB Deutsche Schallplatte. " Nova " für klassische Musik -" Litera " für Literatur . Auf " Amiga " erschienen die ersten Jazzplatten nach dem zweiten Weltkrieg , wurden wegen der idologischen Ausrichtung zwar verdünnt , aber in den 70 er Jahren gab es regelmäßig Jazzproduktionen . www.amiga-schallplatten.de Der MDR sendet am 1. Mai ab 20:15 " AMIGA -der Sound der DDR " und ab 23:15 " Ostrocklegenden " www.mdr.de