1. Hansemusum Kultursommer- Lübeck

1 Hansemuseum Kultursommer -Lübeck

Vom 3. Juni bis 16 Juli gibt es am Samstag / Sonntag den " 1 Hansemuseum Kultursommer " in Lübeck. Bekannte u. weniger bekannte Singer / Songwriter werden im Innenhof de Museums auftreten . Handgemachte Musik , mit aussagekräftigen Texten , stehen im Fokus der Konzerte. Am 3.Juni treten Jan Plewka ( Ex-Frontmann von " Selig ) www.jan-plewka.de u. der Gitarrist Marco Schmedtge auf www.marcoschmedtje.de im Innenhof des Museums auf und machen den Anfang des Kultursommers . Mehr zu dem Museum u. Anfragen unter www.hansemuseum.eu/museum/