Alles zum Eurovision u. Deutsche Welle

Für Deutschland startet " Levina " mit ihrem neuen Album " Unexpected " . Levina in Bonn geboren-in Chemnitz aufgewachsen -in Berlin lebend , war 2001 Preisträgerin im Wettbewerb " Jugend musiziert " . Nach dem Abitur im britischen Cambrigde studierte sie Gesang u. Komposition sowie Musikmanagement in London und war bis 2014 mit der Band " Miss Terry Blue " zusammen. www.levinamusic.de www.sonymusic.de/kuenstler/levina -Sie moderiert bei der www.dw.com bevor sie beim ESC in Kiew auftritt die Sendung PopXport , die die Sendung in Ihrer Wahlheimat London hört. Die Deutsche Welle überträgt den ESC am 13 Mai ab 21 Uhr auf den Kanälen www.dw.com/popxport u. www.dw.de/englisch/popxport - www.facebook.com/dw.popxport und www.facebook.com/dw.musik u. PopXport auf http://one.ard/sendungen/popxport.jsp u. https://www.youtube.com/playlist?list=PLdrKWT9w9Hg1FmAYFvymR7Wu-Ur_Oz7M (PopXport) eine Playlist PopXport bei Spotify Https://play.spotify.com/user/popXport/playlist/7rvoQ2GpzbqRHUPEd2iOrfacebook.com/dw.popxport weitere Informationen www.dw.com u. www.eurovision.de