Musiker Robert Miles ( 47 ) gestorben.

Der Schweizer -Musiker Robert Miles ( Roberto Concina ) ist auf der Insel Ibiza , nach längerer Krankheit verstorben. Er wurde 47 Jahre alt. Geboren am 3.11.1969 italienischer Eltern , gestorben am 9.05.2017 . Bekannt wurde er durch den Titel " Children " -1994 - der 5. Mill. mal verkauft wurde. Er lebte in der Schweiz u. Italien ,bevor er auf die Ferieninsel Ibiza zog. Er war House DJ u. Techno-Musiker .