Bayr. Staatspreis für Konstantin Wecker

Der Bayr. Staatspreis für Musik geht u.a. an den Musiker Konstantin Wecker, der am 1.Juni 70 Jahre alt wird ( geb. am 1.06.1947 ) Der Sänger Songschreiber -Pianist nimmt den Preis am Montag den 15.05. in München entgegen. www.wecker.de