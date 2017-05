IB.SH Jazz Award an Anna-Lena Schnabel

Preisträgerin des IB.SH -Jazz Award ist 2017 die Saxofonistin / Flötistin / Komponistin Anna- Lena -Schnabel. Seit 10 Jahren fördert die IB.SH Bank die Kultur in Schleswig-Holstein. 2017 erhält Anna -Lena -Schnabel des Jazz Award -dotiert mit 3000.- € , so Dr.Michael Adamska von der www.ib-sh.de . Im Beisein des künstlerischen Leiters www.nilslandgren.com wurde die Solistin in Kiel gewürdigt. Die Auszeichnung wird am 23.06. bei einem Konzert in Timmendorf auf der Ewert Werft beim www.jazzbaltica.de überreicht. Mehr über Anna -Lena-Schnabel unter https://de.wikipedia.org/wiki/Anna-Lena_Schnabel u. ihrer Webseite www.annalenaschnabel.com u. www.curiouscase.de/anna-lena-schnabel u. im Programm ( 23.06.-25.06 ) des Festivals , mit vielen Höhepunkten, welches eines der beliebtesten Festivals ist und tausende Besucher an die Ostsee zieht www.jazzbaltica.de