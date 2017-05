Kieler Woche 2017 mit News

Unter www.kiel-sailing-city.de das Programm der www.kieler-woche.de mit diversen Höhepunkten . Z.B. Musikbühnen an der Hörn von www.rsh.de u. auf der Reventlouwiede mit www.radiobob.de und an der Kiellinie der www.ndr.de mit einer riesigen Bühne. . z.B. NDR-Big-Band und viele Gäste. Vor dem Rathaus der " Internationale Markt " mit Angeboten aus ca. 34 Ländern . Theater mit Veranstaltungen u. musikalischen Darbietungen ( Jazz /Swing ) www.kieler-woche.de/hoftheater u. die www.junge-buehne-kiel.de mit einem Musikprogramm . Es ist das größte Sommerfest des Nordens mit über 3 Mill . Besuchern vom 17. bis 25.Juni Eine große Windjammerparade - Abschlussfeuerwerk- Kleinkunst www.balloon-sail.de zum mitfahren ( Am Abend mit Beleuchtung ) - BMX / u. Beats alles unter www.kieler-woche.de/programm u. www.facebook.com/KielerWoche - www.facebook.com/KielerWocheSailing - www.twitter.com/kiwoonline www.youtube.com/kiwoonline u. www.instagram.com/kieler_woche u. auf der Seite www.kiel.de mit Stadtplan - Wir werden aus Kiel berichten mit aktuellem Programm, wie auch der www.ndr.de/sh u. der Radiosender www.rsh.de u. www.ndr.de/wellenord