Verleihung POPNRW Preis am 18.8. Köln

Der POPNRW Preis wird an erfolgreiche u. vielversprechende Bands aus NRW zum sechsten Mal vergeben. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert . Nominiert sind 15 Gruppen wie , Bohren und der Club of Gore- Erdmöbel - Gato Preto- Goldroger -Hello Piedpiper- Holygram - Honig - Jim Jim- LGoony- Messer-Pele Caster-The Picturebooks-Tom Liwa-mit Flowerpomeos-Vimes u. Woman. Weietere 15 Bands können auf den mit 2500 € dotierten Newcomer -Preis hoffen -wie Bookland- Coming Down- Endokard-Frere-Girl -Leila Akinyi-Love Machine-Moglebaum-Mond-Nuage & das Bassorchester - Ray Novacane-Sarah Lahn-Sohnemann- Steal A Taxi The Backyard Band. Die Verleihung findet in der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln www.koeln.de am 18. 8. statt , beim www.c-o-pop.de ( 16.-20.8. )