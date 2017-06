Popkonzert vor G20 Gipfel 7 / 8. juli HH

Für das Gratis Popkonzert vor dem G 20 Gipfel in Hamburg am 7 / 8 Juli haben www.coldplay.com - www.groenemeyer.de - www.elliegoulding.com - www.bourani.de - www.pharrellwilliams.com u. www.shakira.com ihr Kommen angekündigt . Das Konzert in Hamburg am 6.Juli ist kostenlos . Es werden ca 9000 Gratis-Tickets vergeben ---https://www.globalcitizen.org/de/festival/hamburg www.globalcitizenfestival.de