ADAC JUMP & RACE MASTERS in Kiel

Die www.sparkassen-arena-kiel.de präsentiert zur www.kieler-woche.de das Microsoft Surface OCEAN Jump an den Ufern des Bootshafens . Das actiongeladene Funsportevent bietet den 3 Mill. Besuchern zehn Tage lang die angesagte Trendsportarten auszuprobieren , bevor sie am 3. und 4.2.2018 in der www.sparkassen-arena-kiel.de veranstaltet wird.. Es ist ein einmaliges Sportereignis , - Biker kämpfen gegen Windsurfer , auf einer 19 Meter hohen u. 100 qm großen Rampe , mit Geschwindigkeiten bis 40 Stundenkilometern . Auf der OZEAN Partyweek , in www.kiel.de legen namhafte DJs auf . Außerdem wird neim Technics-DJ -Battle der beste DJ der www.kieler-woche.de gesucht - auch gibt es eine Kartenverlosung zu den ADAC JUMP & RACE MASTERS 2018