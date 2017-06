Kieler-Woche 2017 mit News / Konzerte

Diverse Veranstaltungen begleiten die www.kieler-woche.de das Programm unter www.kieler-woche.de/programm mit einer Tagesübersicht. Die Bühnen an der Hörn von www.rsh.de u. www.radiobob.de unter www.kiwohoern.de . Konzerte in der ganzen Stadt an diversen Orten u. der NDR- Bühne an der Kiellinie www.ndr.de u. www.junge-buehne-kiel.de . Verkehrskonzepte unter www.kiel.de u. www.kiel-sailing-city.de die Polizei informiert unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 Auch unter www.ndr.de/sh Wetter u. Infos