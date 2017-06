Kieler-Woche 2017 mit News

Dienstag 20.6. Seglerfeuerwerk in Kiel Schilksee / Strande um 23 Uhr - tägliches Feuerwerk auf dem Nordmarkspotfeld beim www.balloon-sail.de und die Windjammerparade -ein Höhepunkt der www.kieler-woche.de am 24.06. um 11 Uhr mit dem Dreimastschoner Thor Heyerdahl , an der Spitze . Weitere Schiffe sind die Dreimastbark aus Holland " Artemis " -die deutsche Zweimast-Brigg " Ronald Amundsen " u. die britische Brigantine " Eye of the Wind " ,der 90 Groß und Traditionssegler . Ab 9.45 verlassen die Schiffe ihren Liegeplatz u. die Segel werden bei günstigem Wind gegen 10.45 gesetzt. Gegen 13 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen Olympiazentrum Schilksee . Beliebte Plätze gibt es an der ganzen Kieler Förde. Eine Übersicht der teilnehmenden Schiffe unter Captains Handbook der Windjammerparade www.kieler-woche.de/windjammer u. das Abschlußfeuerwerk " Sternenbanner über Kiel " am 25.06 um 23 Uhr - Es wird eng auf den Kieler Staßen Weitere Infos www.kieler-woche.de/programm u. Konzerte an der Hörn www.kiwohoern.de von www.rsh.de u www.radiobob.de und auf den Seiten von www.ndr.de/sh sowie www.kiel.de u. www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626