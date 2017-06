Kultursommer Kiel

Konzerte-Tanzabende - das Brückenfestival am www.blauerengel-kiel.de oder die White Nacht in der Holtenauer Str, bei der alle in weißer Kleidung erscheinen, geheören zum Kultursommer , wie auch Besichtigungen u. Veranstaltungen Ein Heft mit den Veranstaltungen liegt in Kiel an verschiedenen Stellen aus oder unter www.kultursommer-kiel.de