Kieler-Woche 2017 endet

Kieler Woche endet

Das größte Segelfest der Welt endet am 28. Juni mit dem Abschlußfeuerwerk . Alle Informationen -Impressionen des größten Sommerfestes im Norden zum Nachlesen unter www.kiel.de u. www.kieler-woche.de Mit diversen Konzerten von www.rsh.de u. www.radiobob.de dem www.ndr.de u. weiteren Bühnen war die www.kieler-woche.de ein Anlaufpunkt für viele Besucher. Die Polizei hatte ein besonderes Verkehrskonzept erarbeitet und half wo es ging . Viele Bürger waren über den Einsatz begeistert und sagten " DANKE " www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 Unter www.youtube.com/kiwoonline Bilder und der Abschlußbericht über Besucherzahlen unter www.kiel.de ( mit vielen weiteren Informationen über das Leben in der Stadt an der Förde u. unter www.kieler-woche.de u. www.ndr.de/sh