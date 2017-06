Rudolstadt - Festival 6 bis 9. Juli

Deutschlands größtes Weltmusikfestival findet in www.rudolstadt.de vom 6 Juli bis 9. Juli statt. Der Sender www.deutschlandfunkkultur.de überträgt am 6 / 7 Juli um 11.07 - am 7 Juli 1.05 -8 Juli 19.05 u. am 17.juli vom Festival u. im www.deutschlandfunk.de am 7 /21.Juli 21.05 u.7.Juli 22.05 . Alle Informationen über das Festival und Informationen zu Künstlern sowie Anfahrt unter www.rudolstadt-festival.de