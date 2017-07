G 20 Gipfel Hamburg

Zum G 20 Gipfel ab 6.7 bis 9.7 muß mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die HVV hat auf ihren Seiten Informationen unter www.hvv.de und der Flughafen hat Informationen unter www.hamburg-airport.de Auch auf den Seiten wie www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 sind Informationen . Ein Bürgertelefon ist eingerichtet unter 08000 -4286 50 und www.polizei.hamburg ibt unter " Sozial -Media Kanälen -Twitter u. Facebook aktuelle Informationen bekannt sowie auf der Seite www.polizei.hamburg/g20-gipfel-in-hamburg . Auch Informationen unter www.hamburgzeigthaltung.de und der Seite www.ndr.de/nachrichten/hamburg sind aktuelle Meldungen und Kulturinformationen unter www.hamburg.de www.hamburg.de/polizei und der Kulturbehörde die am 9. Juli freien Eintritt in Hamburger Museen anbietet -eine Liste www.hamburg.de/bkm/9036106/freier-eintritt-museen-anlage so www.hamburg.de/kulturbehoerde