Sängerin Ina Maria Fedeowski ist tot

Die zu den bekanntesten zählenden Sängerinnen der ehemaligen DDR - Ina Maria Federwski geb. 28. Sept.1949 in Freital bei Dresden , verstarb an einem Krebsleiden , im Alter von 67 Jahren am 13.Juli 2017 in Berlin . Über ihr Leben https://de.wikipedia.org/wiki/Ina-Maria_Federowski und ihre Webseite www.federowski.de