Trauer um Sänger Wilfried

Er war ein Vertreter des Austropop , mit Blues-Rock und Pop . Geb am 24. Juni 1950 in Bad Goisern - verst.am 16.Juli 2017 in Lilienfeld / Österreich . Sein richtiger Name Wilfried Scheutz . Er stand bis zuletzt auf der Bühne . Bekannt war er auch als Songwriter u. Schauspieler . Er starb im Alter von 67 Jahren an einem Krebsleiden = siehe www.google.de