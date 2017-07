Preis für Popkultur 8.9. / Berlin

Im www.tempodrom.de in Berlin werden die Preise in der Popkultur in 13 Kategorien vergeben. Musiker aus Deutschland treten bei dem Event auf , wie Marteria -Joy Denalane -Kraftwerk -Beatsteaks -Beginner oder Alice Merton u.a. gehen ins Rennen um den Preis der Popkultur . Weitere Informationen unter www.preisfuerpopkultur.de