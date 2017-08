Funkausstellung Berlin 1. bis 6. Sept.

Die www.ifa-berlin.de öffnet seine Pforten vom 1.09 bis 6.09 mit Konzerten- neues aus der Medienwelt /TV und mit vielen Stars aus Funk und Fernsehen. Am 31.8. spielt die Band Yellow von www.dietermeier.com im Sommergarten der Funkausstellung . Die Geschichte der Funkausstellung unter https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Funkausstellung . Interessierte sollten sich schon jetzt um Wohnmöglichkeiten bemühen , denn es wird , wie jedes Jahr eng in Berlin. Konzerte in der www.kulturbrauerei.de oder www.a-trane.de gehören bei vielen zum Jazzprogram . Lokalitäten unter www.jazz-guide-berlin.de mit Stadtplan