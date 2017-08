Musik im TV

3. August um 0.25 www.echojazz.de beim www.mdr.de Aufzeichnung aus Hamburg / ab 0.55 Puls Open Air beim www.br.de ---- Am 4. August ab 21.55 Joe Cocker www.cocker.com u. ab 22.55 das Wight Festival 1970 welches revolutionär war , für die Zeit mit 700.000 Besuchern u. Jimi Hendrix -The Who u. The Doors - bei www.arte.tv/de -------- Am 5. August dann ein Höhepunkt " WACKEN OPEN AIR " Line up unter www.wacken.com . In Wacken -Schlesw.- Holst. spielen 150 Bands wie www.statusquo.co.uk / www.volbeat.dk / www.alicecooper.com oder www.tobiassammet.com/de ( Avantasia ) und ab 20.15 bei www.3sat.de www.3sat.de/musik ---------- ------- ------ Ruhiger ist es beim www.swr.de ab 20.15 mit Andre Rieu www.andrerieu.com/de u. danach mit " Mercie Cherie " die 60 er Jahre mit dem Jazzsänger www.ramsey.de - Alexandra www.alexandra-welt.de u. Freddy Quinn www.freddy-quinn-archiv.at und die " SWR 4 Schlager-Open Air " in Zweibrücken . Ein musikalisches Wochenende für jeden Musikliebhaber .