Duckstein Festivals

Nachdem es in Hamburg - bis 30.Juli ein großer Erfolg war ,geht es in www.luebeck.de vom 4.8 bis 13.8. an der Trave weiter . Danach geht es in einer Neuauflage an den Bootshafen nach Kiel www.kiel.de vom 31.8. bis 3.9. Danach findet das Festival in Binz statt. Alle Informationen unter www.duckstein.de/festival-events