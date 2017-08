Sänger Glen Campbell verstorben

Der Country Star Glen Campbell ist im Alter von 81 Jahren in Nashville verstorben. Geboren wurde e ram 22.4.1936 . Er starb am 8.8.2017 in Nashville . Der mehrfache Grammy-Gewinner hatte eine große Fangemeinde. Alles über sein Leben u. Lebenswerk unter Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Glen_Campbell und seiner Webseite www.glencampbell.com