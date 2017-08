Köln - Pop Festival vom 16.- 20.8

Das 14. Pop Festival mit 160 Bands beginnt am 16.8. in www.koeln.de - und geht bis zum 20.8. Am 18.8 wird der NRW- Pop -Preis verliehen. Die Veranstaltungen sind über viele Orte verteilt . Alle Informationen unter www.c-o-pop.de