Golden Pudel Club HH öffnet wieder

Der Szene Club " Golden Pudel Club " in Hamburg , der durch ein Feuer zerstört war ( Februar 2017 ) , öffnet wieder . Zunächst an den Tagen Donnerstags bis Sonntags. Ab September wieder täglich . Unter Wikipedia = https://de.wikipedia.org/wiki/Golden_Pudel_Club Der Club liegt am Fischmarkt in Hamburg ( Stadtteil St.Pauli ) Programme unter www.pudel.com