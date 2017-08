Gitarrist John Abercrombie verstorben

Der Jazz Gitarrist John L. Abercrombie - geb 16.12.1944 ist am 22.8. 2017 verstorben . wie www.jazzecho.de mitteilt. Er begann seine Laufbahn in jungen Jahren und spielte mit vielen Grüßen der Jazzgeschichte zusammen , wie Bob Mintzer- Ulli Beckerhoff- Peter Weniger- Michel Petrucciani -Dave Holland -Joe Lovano - Bob Brookmeyer . Er veröffentlichte diverse CDs unter seinem Namen wie z.B. " In the Moment " - Tactic" -Open Land " -The Hudson Projekt " oder " Cat`n `Mouse " . Er war Gitarrist-Komponist und Bandleader. Er galt als wichtiger Einzeleinfluss von John McLaughlins gelten . Unter www.wikipedia.org weitere Informationen