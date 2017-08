Lady Gaga Welttournee

www.ladygaga.com ist am 29.9. in Hamburg in der www.barclaycard-arena.de im Oktober in www.koeln.de in der www.lanxess-arena.de u. auch in Berlin zu hören . Mehr über die Sängerin unter https://de.wikipedia.org/wiki/Lady_Gaga - Karten werden schnell vergriffen sein .