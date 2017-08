Metal Hammer Festival 2017

Eine Mischung aus harten Klängen am 10 + 11 November am Weissenhäuserstrand /Ostsee . Im Vorab gibt es für Fans eine Warm Up-Kaperfahrt am 7.Okt. in Hamburg von www.ballroomhamburg.com/home-of-merch/ballroom-kaperfahrt www.ballroom-hamburg.de . Das Festival von www.fkpscorpio.com unter www.metal-hammer-paradise.de