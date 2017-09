US Gitarrist Walter Becker ist tot

Der am 20.Febr.1950 geborene Gitarrist uns Songschreiber -Mitbegründer der Jazz-Rock Band Steely Dan ist im Alter von 67 Jahren am 3.09.2017 gestorben . Hits wie " Rikki Don't Lose That Number " oder " Dirty Work " machten die Gruppe bekannt. Nach einem Neuanfang im Jahr 2000 erschien das Album " Two Against Nature " welches mit Grammys ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen unter www.billboard.com u. von Walter Becker www.walterbecker.com