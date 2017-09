WDR 3 -Radio -Kurzinfo

Am 12.9 www.hildener-jazztage.de ab 20.04 u. ab 22.00 www.mikkelborg.dk / Kenny Wheeler- Art Farmer - Henry Lowther (vom 2.Dez. 1973 mit Kurt Edelhagen ) - - Am 19.9. Vom InnTöne Festival in Diersbach -Teil 1 --www.inntoene.com ab 20.04 mit www.tobias-hoffmann.com / www.florianweber.net u. www.markusstockhausen.de . Ab 22 Uhr Sngs of Silence mit der tschechischen Sängerin u. Geigerin Iva Bittova - www.bittova.com . Das vollständige tägliche Jazzprogramm im Hörfunk unter www.wdr3.de