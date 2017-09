Bassist Holger Czukay verstorben

Er war Mitbegründer der Kölner Band " Can " . Geboren am 24.3.1938 -verstorben am 5. Sept. 2017 im Alter von 29 Jahren . Die Band wurde 1968 gegründet und löste sich 1079 auf. Hits wie " Spoon " waren 1971 in den Charts. Nach der Auflösung brachte Holger Czukay Solo Alben heraus , die von Avantgardisten hoch gelobt wurden. Mehr über den Bassisten / Komponisten unter https://de.wikipedia.org/wiki/Holger_Czukay