Silberne Stimmgabel f. Markus Stockhausen

Für seine Verdienste um die Musik erhält der Trompeter u. Pianist Markus Stockhausen die " Silberne Stimmgabel " am 16.09. des Landes Nordrhein-Westfalen https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Stockhausen . Der www.wdr3.de sendet am 16.09. um 20.04 bis 22.00 das Konzert " Eternal Voyage " von dem Komponisten Markus Stockhausen ( mit Alirezza Mortazavi /Santur - Rahih Lahoud / Gesang - Tara Bouman / Klarinette - Hindol Deb / Sitar - Bodek Janke / Perkussion - Jarry Singla / Keyboard , Klavier u. Markus Stockhausen -Flügelhorn ) Live aus der Johanneskirche in www.duesseldorf.de Weitere Informationen / Termine www.markusstockhausen.de