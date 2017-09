Reeperbahnfestival Hamburg im TV 29.9

Das Reeperbahnfestival in Hamburg ( 20-23.9 ) endete mit der Vergabe des Anchor Award an die britische Singer Songwriterin www.jade-bird.com / www.reeperbahnfestival.com/de / - Weitere Informationen aus Hamburg unter www.hamburg.de - www.hamburg.de/polizei u. der Kulturbehörde www.hamburg.de/bkm u. die Seite der Polizei unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337 Eine Aufzeichnung vom Festival am 29.9 /30.9. ab 0.59 bis 5.00 mit den Höhepunkten im www.ndr.de