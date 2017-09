Joy Fleming ist tot

Die Blues und Soul Sängerin verstarb am 27.09. 2017 im Alter von 72 Jahren. Sie zählte zu den wenigen Sängerinnen ,die in ihrer Muttersprache Soul -Blues- sang . Sie begann in US-Clubs mit Mannheimer Dialekt und ihrer Gruppe " Joy And The Hits Kids " Gründete 1990 ein Tonstudio und Musikverlag und hatte diverse Hits. Über ihr Leben und Musik und Hits die Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Joy_Fleming und ihrer Webseite www.joy-fleming.com