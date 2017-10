US Musiker Tom Petty m. 66. J. gestorben

Der US Musiker Tom Petty ( geb. 20.10.1950 - gest. 02.10.2017 ) hatte verschiedene Musikgruppen gegründet und Hit mit Welterfolgen wie " American Girl " - " Free Falin - oder " I Won`t Back Down " . Er starb an einem Herzinfarkt in Los Angeles . Seine Band " The Petty & the Heartbreakers " wurden mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt . Mehr über sein Leben unter https://de.wikipedia.org/wiki/Tom_Petty u. auf der Seite von www.billboard.com und seiner Webseite www.tompetty.com