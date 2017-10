Leverkusener-Jazztage ab 4.11.

Es sind die 38. Leverkusener-Jazztage mit : 4.11. Tim Bendzko www.timbendzko.de - 5.11. Max Giesinger www.maxgiesinger.de - 6.11. www.nilslandgren.com / www.wolfganghaffner.de / Julian & Roman Wasserfuhr www.wasserfuhr-jazz.com (- im www.wdr3.de am 25.10.-) 7.11. GO`T Mule www.mule.net - The Brew www.the-brew.net u. Albert Lee www.albertlee.co.uk/ - 9.11 www.marcusmiller.com - www.kingaglyk.pl - Kool & The Gang www.koolandthegang.com - The Raul Midon Trio - Noise Adventures 10.11 www.wdr-bigband.de - 11.11. www.michael-patrick-kelly.com u. www.caroemerald.com - 16.11. Chris Thile & Brad Mehldau www.bradmehldau.com . Dies einige Ausschnitte aus dem Programm - Im Scala Club 20.10 Henrik Freischlader Band / 23.19 Bernhoft & The Fashion Bruises / 4.11 Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett - 5.11. www.echoesofswing.com / 7.11. Papa Mali Blues Connection - Yvette Landry & Friends Cajun Roosters / 8.11 Anna Depenbusch / 9.11. Dutch Swing College Band -/ 10.11 Purple Schulz / 11.11 Stu Hamm / 12.11. Heavytones / 14.11 Nina Attal - Der Countdown läuft zum 38. Festival -welches der www.wdr3.de auch aufzeichnen wird .... aber es gibt noch Karten unter www.leverkusener-jazztage.de